Ta godt vare på kjæledyrene i varmen

Mange kjæledyreiere opplever at dyrene får problemer på de varmeste dagene.

– Hvert eneste år får vi inn kjæledyr som har kollapset i varmen, og som må bæres inn på dyreklinikken for behandling. Noen kommer seg når vi får kjølt de ned med å spyle kaldt vann, men mange er så dehydrert at de må ha tilleggsbehandling i form av intravenøst væske, sier Tor Kvinge, veterinær tilknyttet Tryg Forsikring og daglig leder ved AniCura Dyresykehus i Bergen.

Skygge og kaldt vann

Uvirkelig nok vil gradestokken passere 30 grader flere steder i Norge fredag og i løpet av helgen. Veterinæren ber folk se ekstra godt til kjæledyrene sine i heten.

– I intens sol og varme lider både katter og hunder. Se til at de har tilgang til skygge og sørg for at de har rikelig med vann, både innendørs og utendørs. Sett gjerne ekstra drikkebeger flere steder i huset og ute. Skulle dyrene begynne å pese, puste med åpen munn og se ubekvem ut, bør du spyle de med kaldt vann for å kjøle de ned. Ikke pakk de inn i våte og kalde håndklær, sier han.

Veterinæren advarer samtidig mot å sette hunden igjen i bilen på varme dager, selv om du parkerer i skyggen.

– La aldri en hund være alene i en innelåst bil når solen steker på sommeren. Solen beveger seg, bilen du parkerte i skyggen kan stå i direkte sollys kort tid etter, sier Kvinge.