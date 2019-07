Godt lagspill ga seier og A-sluttspill

Nyheter

Målscorer for laget var Jesper Selsjord, som til daglig spiller for Ranheim, men er lånt ut til gamlelaget for anledningen. Kampen i dag ble for øvrig vist på TV2 Sport 2, som også kåret lagets keeper, Szymon Beltrowski, til banens beste.

Mandag slo de KFUM-kam. Oslo 2 med fantastiske 9-0. Gutta blir å se på banen igjen torsdag klokken 10.15.

Tre strake

Dombås/Lesja J15 fulgte opp sine to foregående seiere med å slå Reinsfjell FK/Eidsvåg 4-0 i dagens kamp. Jentene var allerede klare for A-sluttspill etter gårdagens seier, og er også gruppevinnere. Laget jublet velfortjent etter nok en god dag på banen.

- Nå gleder vi oss til A-sluttspillet, forteller lagleder Nina Anseth.

Flere seiere

Sin tredje strake seier tok også Lesja/Dombås G16, i kampen mot Vanylven i dag. Kampen endte 6-2. Dermed er gutta klare for A-sluttspill onsdag klokken 12.00.

Etter en litt trå start på cupen, med to tap, snudde det omsider for Lesja/Lesjaskog G13 i dag. De klinte like godt til med 8-0 i kampen mot Nordstrand.



