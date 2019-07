J15 til kvartfinale

Nyheter

Jentene fortsetter dermed sin parademarsj, selv om kveldens seier i åttendedelsfinalen på ingen måte kom av seg selv. Det var ren stålvilje og godt lagspill som gjorde at laget til slutt kunne juble over å ha slått Skjervøy 2-1. Tidligere på dagen slo de Hardhaus 6-1 i sekstendedelsfinalen. De møter Flatås til kvartfinale i morgen, torsdag, klokken 13.15.

A-sluttspill

Lesja/Dombås G15/16 gikk seirende ut av sekstendedelsfinalen mot det tyske laget TUS Felde, med 1-0 på golden goal. I åttendedelsfinalen møtte de førstelaget til Vanylven, som stilte med gjestespillere fra både Ålesund IF og Hødd, og her maktet ikke Lesja/Dombås stå imot. En strålende innsats i cupen likevel, og et lag som viser at de både vil og kan.

B-sluttspill

Dombås J15 vant sekstendedelsfinalen i B-sluttspillet, med solide 7-0 mot Geilo i dag. De møtte deretter 3-2 mot Tornado Måløy, og er dermed klare for kvartfinale i morgen.

Også Dombås G13/14 gjorde kort prosess i sin sekstendedelsfinale mot Jotun, som endte 9-0 i dombæsingenes favør. De slo deretter Fitjar 3-2 i åttendedelsfinalen, og stiller til kvartfinale i morgen.

Dombås/Lesja J13/14 vant 1-0 over Vigra, men måtte se seg slått av Kvass/Ulvungen i åttendedelsfinalen.

Lesja/Lesjaskog G13 spilte 2-0 mot Stadtlandet, og møter det kanadiske laget Ottawa i morgen tidlig.