Dombås/Lesja G19 videre til åttendedelsfinale i kveld

Det er klart etter at de vant 5-1 over Bærum i formiddag. Olav Dalum sto for tre av scoringene, mens Jesper Selsjord var mester for de to resterende. I åttendedelsfinalen, som går i kveld, møter laget KFUM Oslo.

Flatås ble for sterke

Dombås/Lesja J15 møtte Flatås til kvartfinale i dag. Trønderne har gått gjennom hele cupen med voldsomme målforskjeller i sin favør, og dagens kamp på Dombås/Lesja ble dessverre intet unntak. Kampen endte 13-0 til Flatås.

- Vi tapte mot et bedre lag, men vi er blant de åtte beste, og jeg blir ikke overrasket om Flatås går til finala og vinner den. Det er kjedelig å tape og å dermed være ferdige, men jentene har spilt godt og gjort det veldig bra i Norway Cup, og det skal de være stolte over, sier lagleder Nina Anseth Furuheim.

Til semifinale

Dombås G13/14 slo Eidanger 2-0 i kvartfinalen i B-sluttspillet og møter Valldal til semifinale nå i ettermiddag.

Det ble tap for Dombås J16 i kvartfinalen mot Grüner, og Lesja/Lesjaskog G13 måtte se seg slått av Ottawa under dagens sekstendedelsfinale.