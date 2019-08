Orten til Bjorli

Nyheter

Anledningen for besøket er samtaler om en eventuell ferdigstillelse av gang- og sykkelvegen frem til fylkesgrensen mot Møre- og Romsdal.

Må få med Vegvesenet

Hanne Velure i Lesja Høyre forteller at de ser frem til møtet med Orten. Lesja kommune har selv kostet den nest siste etappen, som er under arbeid nå. Målet med møtet er derfor å få Statens Vegvesen til å koste en vesentlig del av den aller siste siste etappen, frem til fylkesgrensen.

- Vi ønsker å informere lederen av samferdsels- og kommunikasjonskomiteen om status på gang- og sykkelveg-prosjektet som har dratt ut alt for lenge med ferdigstillelse. Gang på gang er prosjektet, særlig vest i bygda, utsatt. Det er svært viktig i alt øyemed å få ferdig strekningen gjennom Bjorli der vi i tillegg til lokalbefolkning har langt over tusen hytter og flere tusen ekstra «innbyggere» helger, høytider og ferier. Trafikksikkerhet er en ting, men i tillegg er det viktig å få ferdig gang- og sykkelvegen som viktig del av infrastrukturen i næringsutviklingsøyemed. Vi ser også oftere og oftere misnøye fra folk i fjellet over for mye sykling i fjellet. Gang-sykkelvegen er derfor også viktig som tiltak for kanalisering av både gåing, sykling og rulleski. Også med tanke på utvikling av Bjorlitoppen-området vil prosjektet være en viktig kick-off, mener Velure.

Møtet starter på Bjorlivollen der Orten får en presentasjon av prosjektet. Deretter blir han med på befaring på Bjorli og langs aktuell trasé for sykkelvegen.