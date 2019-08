– Hele Norges fjellkatedral

Nyheter

Jubileet ble innledet med konsert i Eysteinkyrkja onsdag kveld, der Dovrefjell disharmoniske selskab hadde fått følge av et kammerkor fra Praha. Fredag var det pilegrimsvandring fra Hageseter til Eysteinkyrkja, der hovedtema var jubilanten. Vandringsleder Hans-Jacob Dahl har fulgt Eysteinkyrkja tett de siste 30 årene og ga et godt innblikk i både kulturhistorien i området og Eysteinkyrkjas betydning for dagens pilegrimer. Dagen ble avrundet med et jubileumsforedrag i kirken, ved Gro Steinsland, som ga de fremmøtte en skildring av Dovrefjells historie gjennom 1000 år, og bruken av fjellmassivet i både myter og som et symbol på landets samhold og kraft. Foredraget ble innledet og avsluttet av organist Per Anders Håvelsrud.