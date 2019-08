No kan også vaksne søke skuleplass ved Hjerleid

Nyheter

Skulen som er ein vidaregåande skule i tradisjonshandverk kan ta inn vaksne elevar frå heile land i tillegg til ungdom.

- No har dei unge fått plass, så no er det ledig plass for vaksne som allereie er ferdige med vidaregåande skule, seier rektor ved skulen, Helle Hundevadt, i ei pressemelding.

Det er ledig plass både på Vg2 Design og trearbeid og på Vg2 Byggteknikk, medan smedlina er full, med inntil 15 elevar i kvar klasse.

- Alle skuletilboda legg vekt på praktisk arbeid på verkstaden. Eit skuleår gjev ein solid "grunnmur" som ein kan bygge vidare på, med innføring i materialkunnskap og trening i å bruke tradisjonelle teknikkar og verktøy. Eit skuleår kan også gje nyttig etterutdanning for lærarar, eller påfyll for etterutvikling, seier rektoren.

Skulestart er 21. august, men det er mogleg å starte skulegangen i løpet av september.