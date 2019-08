Rødt farenivå igjen

Nyheter

Nedbørsvarsel og store bevegelser i fronten er årsaken til NVEs beslutning.

- Bevegelsene har vært store siden dette med 7-9 cm siste døgn i øvre del og 2,5 cm i nedre del. Bevegelsene er relativt størst i nedre del, melder NVE.

Natt til tirsdag og utover dagen er det meldt mye regn, og NVE venter at bevegelsene skal øke ytterligere.

- Hastighetene har vært store i natt med 10-18 centimeter per døgn i øvre del og 3 centimeter i nedre del. På morgentimene har nedbøren økt og vi ser nå hastigheter på 25-35 centimeter per døgn i øvre del og 4-6 centimeter per døgn i nedre del, melder NVE etter sin ferskeste rapport tirsdag morgen.

Fra tirsdag morgen skal regnet avta, og NVE forventer en gradvis stabilisering av situasjonen.