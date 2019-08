Utsetter rivingen i Vesllie

Nyheter

Rundt 100 personer møttes til demonstrasjon og appeller ved bommen inn til det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn i dag. Etter planen skulle rivingen av setrene i Vesllie starte i morgen, men nå har klima- og miljøminister Ola Elvestuen besluttet å utsette rivingen.

- Det er mye engasjement og uro i denne saken. Vi har derfor valgt å utsette rivingen. Den vil ikke bli gjennomført i høst, sier statsråden i en pressemelding.

- Fantastisk

Leder i Nasjonalparkstyret for Dovrefjell, Bengt Fasteraune, er strålende fornøyd med beskjeden som kom etter dagens aksjon.

- Det er helt fantastisk. Jeg har egentlig vært optimistisk hele veien, og har hatt troen på at det ville løse seg. Dette har ikke dukket opp fra intet. Det har vært gjennomført argumentert i lang tid, sammen med et sterkt folkelig engasjement. Det blir lagt merke til, sier han og roser dagens demonstrasjon, som han mener var både solid og profesjonelt gjennomført.

Fasteraune forventer at tiden fremover vil bli brukt til å finne nye, gode løsninger for setrene.

- Det som er viktig for oss i Nasjonalparkstyret er at det nå blir funnet gode løsninger for bruken av setrene. Dette må fjellstyrene i samråd med brukerne ha en aktiv rolle i. Og man må forholde seg at det vil bli stilt tydelige krav til bruken, sier han.

Nasjonal oppmerksomhet

Initiativtaker til demonstrasjonen på Hjerkinn, Mariann Glemmestad, sa til Vigga før aksjonen startet at hun hadde et mål om at markeringen skulle lede til utsettelse. Hun uttrykker også lettelse over beskjeden fra Elvestuen.

- Dette beviser at man aldri skal gi opp, slår hun fast.

Vedtaket om riving har vakt stor nasjonal oppmerksomhet. Facebooksiden Bevar Vesllie ble opprettet torsdag kveld, og medlemstallet skjøt snart fart, og er nå på i underkant av 10 000 medlemmer. Oppropet om å bevare setrene har nesten 14 000 underskrifter.