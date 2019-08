Folkenedgangen fortsetter i Lesja og Dovre

Nyheter

Rapporten for andre kvartal 2019, sist oppdatert mandag 20. august, viser en nedgang på 14 innbyggere i både Lesja og Dovre.

Ulike faktorer

SSB legger frem tall fra inngangen og utgangen av kvartalet, og hvilke statistikker det er tatt hensyn til. De tar for seg antall fødde, døde, og inn- og utflyttere.

Lesja skal ha hatt 2000 innbyggere ved inngang av første kvartal, men ligger nå på 1986 innbyggere. Av antall fødde skal det ha vært fire, mens antall døde ligger på 11. Det har derimot vært 17 nye innflyttere i løpet av de siste tre månedene, men det går igjen i minus når man ser på antall utflyttere, som er 24. Av de 17 innflytterne skal to av de ha kommet fra utlandet, mens fire av de 24 utflytterne har flyttet til utlandet.

I Dovre er tallene svært like. Ved inngangen av kvartalet hadde kommunen 2618 innbyggere, mens nå ligger antallet på 2618. Antall fødde er her også fire, mens antall døde er 12. Hele 22 personer flyttet til Dovre i det siste kvartalet, hvorav fire har utenlandsk opprinnelse. Også her går kommunen i minus, med et utflyttertall på 28. Ingen av utflytterne har flyttet til utlandet.

Feil tall

– Dette er bare sørgelig. Det må noen krafttak til fremover for å få det til å gå opp, sier ordfører i Lesja Mariann Skotte når hun får presentert innbyggertallet.

Hun mener derimot at antall fødde ikke stemmer overens med realiteten, da det skal ha vært mer enn fire fødsler i kommunen i løpet av de siste tre månedene. Ifølge statistikken skal bare fem barn kommet til verdenen i løpet av 2019.

– Nei, dette stemmer ikke. Det må enten ha blitt feilrapportert eller så må det til noen justeringer, sier Lesja-ordføreren, som mener det skal ha vært fødde i kommunen enn det som er oppgitt. Derfor må man gå ut ifra at statistikken ikke er helt presis.

Ordfører i Dovre, Oddny Garmo, mener at statistikken ikke stemmer helt overens med det som er realiteten.

– Fødselstallet i Dovre for 2019 er anslått til å ligge på mellom 25 og 30, har jeg fått høre, så vi forholder oss til det, sier Garmo.

Ifølge SSB er det kun 9 nyfødde i Dovre i løpet av 2019 så langt.

– Jeg vet i hvert fall om at det har vært mer enn fire bare i løået av juli, sier Dovre-ordføreren.

Når det kommer til det synkende folketallet mener Garmo at dette er utrolig beklagelig, og ikke slik de ønsker.

– Vi har jo fått høre fra SSB at man må forvente folkenedgang i distriktene, men slik må det ikkje vere. Vi må jobbe med det vi ikke er så gode på, og vi må prate oss opp for å få folk til å komme hit, sier hun.

Nedgang i fylket

I Oppland fylke er det til sammen en nedgang på 129 innbyggere i løpet av siste kvartal. 400 barn ble født i fylket i løpet av denne tiden, mens 447 har gått bort.

1338 personer har flyttet til fylket, mens 1420 har flyttet ut.

Vågå og Skjåk er de eneste kommunene i regionen Nord-Gudbrandsdalen med folkevekst. I sistnevnte kommune har innbyggertallet økt med hele 10 personer, mens i Vågå har innbyggertallet økt med fire personer siden inngangen av siste kvartal.

I Sel og Lom har folketallet gått ned med henholdsvis 17 og 9 innbyggere. Nasjonalt har folketalet auka med 9105 innbyggere.