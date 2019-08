Vistekleiven blir ny prosjektleder

Nyheter

Iselin Vistekleiven er tilsatt som prosjektleder i Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, og skal ha prosjektansvaret for et to-årig arbeid for innføring av velferdsteknologi i kommunene i Nord-Gudbrandsdalen.

Vistekleiven sier hun har store forventinger til stillingen som prosjektleder for Regionrådet, og at hun gleder seg til å arbeide med utviklingsarbeid for å fremme regionen og alt den har å by på.

Hun har siden 2011 vært ordfører i Vågå, og har valgt å ikke ta gjenvalg til høsten. I denne perioden har Vistekleiven vært leder for regionrådet. Før hun inntok ordførerkontoret var hun rådgiver i NAV.

Daglig leder ved Regionkontoret, Frode Damstuen, er godt tilfreds med å få Iselin med på laget fra 22. oktober.

– Hun har god kunnskap om både regionen og kommunene. Videre har Iselin opparbeidet seg et stort nettverk som vil være nyttig for arbeidet med implementering av velferdsteknologi, sier Damstuen, som tidligere denne måneden fikk fast stilling som regionsjef.