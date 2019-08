Rekordlavt tap til rovvilt

Nyheter

Dette melder Miljødirektoratet.

– Tallene viser laveste antall påviste rovviltskader siden år 2000. Vi er langt unna noen skadefri sommer, men antallet påviste tap hittil i sommer er lavere enn for samme periode i alle foregående år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det ble gjort flest registreringer i 2009. Da ble det dokumentert 1300 rovviltskader. I år har det hittil blitt registrert under 600.

I år er antallet ulveskader vesentlig redusert – det laveste påviste tapet til ulv siden 2008. Det er likevel registrert nest mest skader fra ulv. Det er flest skader fra bjørn, så gaupe, kongeørn og jerv. Skadene fra bjørn har stort sett blitt funnet i Trøndelag.

Fylkesmennene har behandlet 69 søknader om skadefellingstillatelse,eller forlengelser/utvidelser, i juni og juli i år. Det er gitt tilslag på 55 søknader og 14 avslag. Tilsvarende tall for 2018 var 107 søknader behandlet, hvorav 96 tilslag og 11 avslag.

Miljødirektoratet presiserer at dette er en foreløpig status per 1. august i år og at tallene vil endre seg fram til at sauene er sanket fra utmarksbeite. I tillegg er det på langt nær alle skader som blir oppdaget og kan undersøkes av SNO.

– Av erfaring vet vi at en større andel av sau drept av ulv og bjørn oppdages enn de som blir drept av gaupe og jerv. Vi vet også at skader forårsaket av jerv og bjørn øker mot høsten, i august og september. Den endelige oversikten over tap i beitesesongen vil være klar i slutten av desember, da fylkesmennene har behandlet søknader om erstatning, sier Hambro.