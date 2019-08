Nå skal tognettet bli bedre

Nyheter

Selskapet Norske tog vil anskaffe 4G mobilforsterkere som vil gi en høyere hastighet på datanett for togpassasjerer. Det melder avisa OPP.

– Med denne tekniske løsningen ligger vi an til å få den beste dekningen på tog i verden, sier administrerende direktør i Norske tog, Øystein Risan i en pressemelding.

Montering av forsterkerne i togene starter i høst. I tillegg vil alle nye Flirt-togsett bli levert med oppgradert mobilforsterkerløsning med to mobilforsterkere per togsett.

– Om dekningen på utsiden av toget er tilstrekkelig vil det være mulig å streame video og bruke nettet til jobb og underholdning, sier Risan.

Norske tog har i august testet den nye løsningen på Flirt-tog. Norge er et av de første landene i verden som tar teknologien i bruk i trafikk. Den største fordelen med den nye løsningen er at den gir mer stabil datakapasitet for reisende. Særlig i områder med svake signalforhold vil datahastighet bli bedre.

Nordmenn er i verdenstoppen i bruk av smarttelefon og mobildata. De nye 4G mobilforsterkerne vil gradvis gi forbedringer allerede fra høsten 2019. Norske tog sitt langsiktige mål er stabilt 5mbit/s for alle passasjerer..

Togtypene 70 og 73T som trafikkerer Østfoldbanen har høyeste prioritet. I tillegg skal vogner Type 5, Type 7 og sovevogner WLAB2, som benyttes i dag -og nattog i trafikkpakke Sør, Nord og Vest, få nye 4G mobilforsterkere. Dovrebanen og Raumabanen tilhører trafikkpakke Nord.