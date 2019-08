Feirer friluftslivet en uke til ende

Nyheter

Friluftslivets uke arrangeres for 26. år på rad. Arrangøren, Norsk Friluftsliv, skilter med 1200 arrangementer over hele landet.

- Målet er å feire norsk natur og det viktige hverdagsfriluftslivet, sier arrangøren.

Oppdag mulighetene

Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjon for 17 friluftsorganisasjoner, håper at uka vil bidra til at enda flere får øynene opp for friluftsmulighetene der de bor. De aller fleste aktivitetene i Friluftslivets uke er gratis å delta på.

- Gjennom Friluftslivets uke ønsker vi å få flere til å oppdage natur- og friluftsmulighetene der de bor, og inspirere folk til å komme seg ut oftere. I friluftslivet finnes det noe for alle, enten du er glad i fartsfylte aktiviteter, søker stillhet og ro, eller har som mål å komme deg opp av sofaen litt oftere, understreker generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

I vårt distrikt arrangeres blant annet tur fra Nysetra i Lordalen til Lesjaskog førstkommende lørdag. Arrangør er DNT Gudbrandsdal. Lørdag er også dagen for «Natt i naturen» da folk inviteres til å sove utendørs.