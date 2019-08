Sykkelhelg på Dovrefjell ga mersmak

Nyheter

Momentum er foreningen for arm- og protesebrukere, og det er ikke første gang de benytter seg av Hjerkinn som utgangspunkt for samlinger. Denne gang var det sykling som sto på programmet, og Geir Arne Hageland i Funkibator hadde med seg Ole Johan Steinvik fra Dovrefjell adventures og Veronika Kjølstad Skjønhaug fra hjelpemiddelleverandøren Bardum AS, som bidro med utleie av sykler og god kompetanse.