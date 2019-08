Er Norges beste frivillige i Lesja eller Dovre?

Nyheter

Nå er det siste frist for å nominere en du setter pris på i ditt nærområde, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

Frivillighetsprisen deles ut i samarbeid med Frivillighet Norge og Norsk Tipping til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg, og velges blant nominasjoner fra befolkningen. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 50.000 kr fra Norsk Tipping til et ideelt formål.

Fristen for å nominere er 15. september, og kan gjøres på nettsiden frivillighetensdag.no. Selve prisutdelingen skjer under FNs internasjonale dag for frivillighet den 5. desember.

Ung vinner

I fjor fikk 14 år gamle Penelope Lea fra Miljøagentene tildelt prisen, og ble dermed tidenes yngste vinner av den overnevnte prisen.

Lea fikk prisen for sitt engasjement for miljø i barne- og ungdomsorganisasjonen Miljøagentene. Hun ble valgt inn i organsiasjonens styre i Oslo som 11-åring og leder nå Barnas Klimapanel.

- Frivillighet Norge vil gi frivilligheten et ansikt når vi hvert år deler ut den nasjonale Frivillighetsprisen. Vinnerne er utrettelige mennesker som står på dag ut og dag inn, uten å spørre om annerkjennelse eller belønning. Vi vil løfte disse hverdagsheltene frem. Uten dem stopper Norge, sier Slotterøy Johnsen.

Juryen til Frivillighetsprisen ledes av styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidvoll Holmås. Andre medlemmer i juryen er stortingsrepresentanter i Familie- og kulturkomiteen: Anette Trettebergstuen (A), Kristin Ørmen Johnsen (H) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), samt leder for samfunn og selskapsrelasjoner i Norsk Tipping Sverre Berg Lutnæs, tidligere leder i Røde Kors ungdom Mawra Mahmood og forsker på sivilsamfunnet ved Institutt for Samfunnsforskning, Audun Fladmoe.