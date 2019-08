Ingen X Games-medalje på Killi

Nyheter

Under Big Air-konkurransen for kvinner i X Games klarte ikke Dombås-utøveren å lande på sine to siste hopp. Første hopp var heller ikke bra nok til å havne i teten.

Etter første hopp lå Killi på en fjerdeplass med 40 poeng, etter å ha landet et relativt trygt triks med en "900 tail grab".

- Jeg føler jeg kunne gjort det bedre. Jeg har ikke jobbet så mye ifforkant, så jeg håper på å gjøre det bedre videre, sier Killi i et intervju med NRK etter konkurransens første hopp.

Dessverre ble det fall på Killi i sitt andre hopp da hun forsøkte å lande en "switch 1080", og med skarve 11,33 poeng for det mislykkede hoppet var ikke det nok til å hevde seg i konkurransen.

- Jeg fikk feil utgang, og var litt for lat på hoppet. Men nå vet jeg akkurat hva jeg må gjøre for å lande, sier Killi til NRK etter sitt andre hopp.

Tredje hopp kom også feil ut, og Killi falt nok en gang og mistet begge ski under fallet. Dermed ble ikke denne X Games-konkurransen et høydepunkt for Killi denne sesongen.

- Så lenge man ikke er skadet går det fint, men det er surt å tryne på to forsøk. Det var ganske vondt og jeg kjenner det svir litt nå, men det er ikke alvorlig, sier Killi fornøyd, som tar relativt lett på nederlaget etter endt konkurranse.

Utøverne i Big Air måtte også ned tidenes bratteste inrun, noe som ikke gjorde saken enklere for Killi, som hadde hatt lite tid til å øve i forkant.

- Jeg har vært skeptisk på hoppet, men det funket bedre enn jeg trodde når jeg først prøvde det, sier Killi.

Allerede på tirsdag tar Killi turen videre til Australia, hvor hun vil få muligheten til å trene på snø.