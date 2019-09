Dovrelista går for to skoler

Nyheter

Fra før har både Dovre Arbeiderparti, Dovre Senterparti og Dovre Høyre gått inn for å legge ned Dovre skole og samle barneskoleelevene på Dombås. I en pressemelding fra Dovrelista påpeker partiet at de andre partienes offentliggjøring av standpunkt, er bakgrunnen for at også de nå går ut med sitt syn, som ble vedtatt under et medlemsmøte i slutten av august.