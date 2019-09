Fire moskus avlivet i Sunndalen

Nyheter

Dette melder avisa OPP.

De fire dyrene, en okse, ei ku, en fjorårskalv og en årskalv, ble felt av fallviltgruppe nær Gjøra i Sunndal tirsdag ettermiddag, opplyser Tord Bretten i Statens naturoppsyn til OPP.

SNO har registrert 48 dyr i avgang i år, deriblant 17 som ble avlivet i vinter som følge av vedtaket om å få stammen ned i 200 dyr.

I vår ble det funnet 237 moskus ved tellingen, og siden da er det født rundt 70 kalver.

Men ifølge Bretten har lungebetennelse igjen tatt livet av mange dyr, og i år kun kalver.

– Vi har funnet 10 kalver som trolig er døde av lungebetennelse, og fått to meldinger som har kommet så lenge etter at dyrene er funnet at det er vanskelig å si dødsårsak. Mørketallene kan være store, sier Bretten til OPP.

Derfor skal SNO senere i høst inn i fjellet for å telle antall kalver per ku. .

Lungebetennelse tok i 2006 livet av 80 dyr og sommeren 2012 døde 130 dyr i et nytt stort utbrudd.