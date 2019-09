– Ein omfattande og komplisert sak

Nyheter

Det var først i fjor haust at beitelaget beståande av gardbrukarar i både Lesja og Dovre søkte om å få etablere ei slik bu på fjellet. Bakgrunnen for søknaden var at vegen inn til setrene, der beitelaget har drive sommarbeite, skal fjernast som ein del av naturrestaureringsprosjektet Hjerkinn PRO, som blir utført av Forsvarsbygg.