Dovrehest vant Norsk travderby

Eye Of The Tiger kom sterkt mot slutten av løpet, og gjorde avslutningen rimelig nervepirrende. Kort tid etter målgang var det imidlertid klart at dovrehesten hadde trukket det lengste strået, og kunne kåres til vinner av Norsk travderby for varmblodshester.

- Uvirkelig

- Det er helt uvirkelig. Dette er jo det største man kan dra i land i travsporten her i Norge, sier Oda Landheim på telefon til Vigga.

Sammen med samboer Håkon Engen eier hun den fireårige varmblodstraveren, som nå kan smykke seg med landets gjeveste travtittel. Landheim er imponert over hesten, som holdt stand i tet fra start til mål i det 2600 meter lange løpet.

- Han er alltid kjapp fra start, men det er tungt å ligge i tet og dra hele veien. Da er det fort gjort at noen kan komme kjapt bakfra, mot slutten av løpet, forteller hun.

Nerver av stål

Men Max Brady dro seieren i land, og det er første gang en varmblodshest fra Gudbrandsdalen har vunnet dette løpet. Hesten er født og oppvokst på Dovre, og ble kjørt inn av Engen. Da den var halvannet år overtok trener Geir Vegard Gundersen tømmene og treningen.

- Men Max spiser fortsatt mat fra Dovre, for vi selger fôr til Gundersen, opplyser Landheim og ler.

Fôret hjelper nok på, men travderbyvinneren har utvilsomt en stor kapasitet. I fjor vant han Märtha Louises pokalløp og tidligere i sommer vant han Grand Prix-finalen.

- Han er iskald i hodet, har nerver av stål. Og han hadde krefter igjen etter løpet i dag, sier Landheim.

Sikter videre

Max Brady innkasserer to millioner kroner etter dagens seier, men eierne har ikke lagt planer for hva de vil gjøre med premiesummen.

- Det finnes sikkert et eller annet vi skulle ha pusset opp, gapskratter Landheim.

- Jeg tror egentlig ikke det har gått helt opp for oss ennå at han vant, fortsetter hun, og legger til at det heller ikke blir noen stor feiring på en av hovedstadens finere restauranter.

- Vi vurderte Burger King, men endte på Nebbenes, humrer hun.

Planene for Max Brady er imidlertid mer klare.

- Han skal først til veterinærsjekk, og dersom han går gjennom denne, skal han gå kvalifiseringsløp til Europaderbyet, avslører Landheim.

Kvalifiseringsløpet går på Solvalla den 28. september og en eventuell finale går i Finland.