YX Bjorli kåret til årets selveier

- Årets selveier driver sin stasjon med hele hjertet. Det kan man merke allerede på avstand når man kjører oppover Europaveien og gleder seg til å unne seg en soft-is som stasjonen er viden kjent for, sier daglig leder i YX Norge, Thor Kristian Korsvold i en pressemelding.

Hvert år samler YX Forhandlerforum sine forhandlere og deres støtteapparat for å dele informasjon og inspirasjon. Prisen årets selveier kåres av YX Norge og er et av høydepunktene på samlingen.

På scenen ble butikksjefen fra YX Bjorli møtt av blomster og pris overlevert av styreleder i YX Forhandlerforum Vidar Bergheim og daglig leder i YX Norge Thor Kristian Korsvold.

- Jeg er veldig stolt over å få ta imot denne prisen på vegne av forhandler og ansatte, sier butikksjef, Laila Irene Brøste.

- Stasjonen er en veldig god ambassadør for YX-kjeden og et godt eksempel på at hardt arbeid over tid lønner seg, sier Korsvold.

Forhandler Torkjell Hagestrande kjøpte stasjonen for 33 år siden og har alltid jobbet med å videreutvikle anlegget. Hagestrande er høyt respektert av sine kollegaer i kjeden og bidrar også til vekst og utvikling ut over egen stasjon. Årets selveier har prestert på et høyt nivå over flere år, både på butikk og drivstoff. Stasjonen var også regionsvinner i 2017 og i år nådde den helt til topps.