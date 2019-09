Nytt løp opp slalåmbakken

Nyheter

Løpet kan skilte med 400 høydemeter, fordelt over to kilometer, og ble arrangert for første gang i fjor, med rundt 90 deltakere. Start er i bunnen av slalåmbakken på Dombås, og målgang er på toppen av Hjellhøe.

Løpet er delt opp i en konkurranseklasse, hvor det er tidtaking, og en turklasse for de som kun ønsker å utfordre seg selv. I tillegg er det en egen barneløype, for de minste barna, som går i bunnen av bakken.

Arrangørene, Dombås skiskyting og Dombås idrettslag, skilter med mange premier, og oppfordrer folk til å stille opp, enten som deltakere, eller som tilskuere og heiagjeng i bunnen av bakken.