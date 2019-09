Foto- og filmfestival på fjellet

Nyheter

Over 70 dedikerte amatørfotografer fra store deler av Norge møtes for å dele fotogleder og erfaringer på høstvakre Dovrefjell fra 13. til 15. september.

Samarbeid

De fire fotoklubbene Dovre- fjell Fotoforum, Linselusa, Vågå Kameraklubb og Knipsarlaget har gått sammen for å fremme Nasjonalparkriket som et foto-, film-, billed- og motiv.

Bruker fjellet

Fotofestivalen tar Dovrefjell i bruk, med moskus-safari og nattfotografering fra View-point Snøhetta,- og foredrag og workshop. Fotograf Marit Stueflotten Nyhus holder foredrag om sin utdanning og aktivitet som bryllupsfotograf, og Martin Amble Ruge viser hvordan Nasjonalparkriket fenger tusenvis av følgere via bilder og filmer på sosiale medier. Senter for aktivitetene er Hjerkinnhus hotell, Villreinsenteret og Pilegrimsenteret på Hjerkinn. Deltakerne har med egne bilder til utstilling,- og alle deltar på den store treff-konkurransen, som blir juryert og avgjort søndag formiddag. Utstillingene er åpne for alle.

– Vi ønsker velkommen til NPR foto- og filmfestival,- den første i historien, sier leder i Dovrefjell Fotoforum, Asbjørn Amble.