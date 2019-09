Inviterer til nok et høstmarked på Bjorli

Nyheter

For fjerde år på rad arrangerer Bjorli og Rånå Grendautvalg høstmarked på Bjorli. I år er det anmeldt hele 54 utstillere, noe som er 10 mer enn i fjor. Grendeutvalget lover to trivelige markedsdager med mange gode tilbud og masse folk. Markedsplassen ved Bjorli Samlingshus vil bli fylt med alt fra lokale entreprenører til småskala matprodusenter. I tillegg til selve markedet, vil butikkene ellers på Bjorli holde åpent. Det vil også være mulig å få kjøpt seg både kaffe og kaker, og grillen vil bli tent for de som ønsker litt mer å spise.

– Vi gleder oss til trivelige markedsdager og en god handel på Bjorli disse dagene, sier Rune G. Zilcken i Bjorli Rånå Grendeutvalg.