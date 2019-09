Ønsker lovfesting av ambulansens responstid

Nyheter

Torsdag 12. september var Delta og LHL på Dombåsplassen med sin kampanje "Sammen redder vi liv". Dette har de reist rundt med siden mai. Yttre jobber for at folk skal få god nytte av kompetansen en ambulanse har.



- Ambulanseyrket har utviklet seg. Ambulansen er som et rullende sykehus og skal ifølge helseministeren vår erstatte lokalsykehusene mens legevaktene blir sentralisert, sier Yttre.