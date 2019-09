Dombås Vinmonopol med ny innredning

Nyheter

- Folk syntes det var trangt før og hadde problemer med å finne inngangen. Nå er det mer åpent og det er mye større plass, sier butikksjef Stefan Nilsson Kåpvik.

Større plass, samme utvalg

Etter Kåpvik sitt eget ønske har inngangspartiet blitt mer symmetrisk idet at det peker rett ut av butikken. Før var inngangen en liten omvei ved kassen, men nå kan man ikke gå feil.

- Vi har det samme utvalget selv om det kanskje ser litt tommere ut. Det som gjenstår nå er å fylle på ølhylla, sier Kåpvik.

Mer stilmoderne

Midt i butikken er det et stort åpent område. Foreløpig står det tomt, men etter hvert tenker Kåpvik at det kan settes et bord der med for eksempel juleøl, aquavit, infoblader og gaveemballasje. Kåpvik selv har vært med i prosessen bak det nye designet av butikken.

- Andre pol har hatt samme bytte av innredning. Nå var det vår tur. Det er mer stilmoderne og det ser mye lysere ut nå når de store brune hyllene som stod her før er borte, sier Kåpvik.