Innovasjonsdag på Avdemsbue

Nyheter

Her kan bedrifter og andre interesserte treffe representanter fra Innovasjon Norge i forbindelse med temadager eller for samtale med en av våre rådgivere. Onsdag den 18. september er tar de turen til Avdemsbue i Lesja, hvor de vil sette fokus på tilleggsnæring. Hovedtema denne dagen blir lokalmat og bygdenæring.

– Tidligere på ettermiddagen vil det være mulighet for å avtale møte med Innovasjon Norges rådgivere om landbruk. Dette gjelder for folk både i Lesja og Dovre, sier Solveig Brøste Sletta i Nordveggen, som er kontaktperson for opplegget.

På kvelden blir det innlegg med fokus på videreforedling av landbruksprodukter av Mari Pandum og Stine Evensen Sørbye fra Innovasjon Norge.

I tillegg kommer Frode Kristensen for å holde innleg om «Veien til markedet for lokalmat». Påmelding kreves.