Sjå bileta:

Islandshest-treff for 20. gong

På Hjerkinn Fjellstue har det no vore islandshestar i heile 20 år, og dette må feirast. På laurdag skulle deltakarane innom tre fylker før lunsj, for riktig å markere jubileet, og over 60 ryttarar har sala opp hestane sine og er klare for langtur.