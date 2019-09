Se bildene fra Dombås bratteste

Nyheter

Det var laga til ei hinderløype for born, som var veldig populær. Borna skulle springe opp ein liten bakke, rundt ei kjegle, under eit hinder, sik-sak mellom kjegler, kaste ertepose på blink, springe opptil to-tre strafferunder, lage eget triks på tjukkas, og så i mål. Somme barn hadde med seg vaksenfølge, medan mange hadde veldig moro av å springe fleire born saman. Ein gong var for lite, dei fleste tok runda både to og fem gonger. Dette var også god underhaldning for dei vaksne.