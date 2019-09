Gammelt ledningsnett i Dovre bekymrer

Nyheter

Driftssjef Tor Ivar Hovhaug- holen informerte om dette under formannskapsmøtet i forrige uke. De eldste delene av ledningsnettet er rundt 70 år gammelt, og selv om man ikke kan si hvordan tilstanden er for de ulike delene, uttrykte driftssjefen et stort ønske om å øke utskiftningstakten, til det nasjonale målet, som er to prosent av kommunenes vannledningsnett årlig, frem til 2035.