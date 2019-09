Dobbel seier til Kaja

Nyheter

I begge klassene må deltakerne danse fridans, som går ut på at de ikke vet hva slags musikk som blir spilt, og dermed må improvisere hele dansen. I solo danser man som navnet indikerer alene, mens i battle 1vs1 danser to deltakere mot hverandre.

Til VM

Selv om Kaja har konkurrert siden hun var 10 år, var hun likevel litt spent foran helgens konkurranse.

– Det er en stund siden jeg konkurrerte sist, så jeg hadde ikke helt troa på at jeg skulle vinne. I tillegg var det var første gangen jeg battla, så litt nerver fulgte med, innrømmer hun og forklarer at det som definerer vinneren i en slik konkurranse, er at man har full pakke med ansiktsuttrykk, viser danseglede, koser seg på golvet og har det gøy.

I midten av oktober står VM i Tyskland for tur, for det unge dansetalentet.

– Jeg skal delta i kategoriene solo og battle og jeg gleder meg masse, sier Kaja