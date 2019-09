Max Brady klar for UET-Derby

Nyheter

8. september vant Max Brady Norsk travderby, og innkasserte dermed to millioner kroner i premie. Lørdag var det klart for kvalifisering til Europaderbyet. I et tøft kvalifiseringsløp startet Max Brady fra annetspor, og la seg i lederryggen. Cab Lane ledet fra start, men finske Graceful Swamp overtok ledelsen, da førstnevnte galopperte i første sving.

Blant de 12 beste i Europa

På oppløpet ble Stall Toftemos supertraver forhindret fra å få en luke, da Graceful Swamp brøt utover i banen. Donatello Garbo snek seg frem på innsiden, og Max Brady endte på en delt andreplass med denne. Kusk Geir Vegard Gundersen var likevel ikke skuffet over resultatet.

- Jeg hadde krefter spart, men da ledende Graceful Swamp brøt ut et spor, så ble Max Brady med utover. Luken kom derfor ikke, men jeg er uansett fornøyd med delt andreplass. Max Brady blir ikke tatt på alvor av alle traveksperter, men hesten er bra. Så bra at han vant Derby og nå er klar for UET-Derby i Finland. Det er jeg stolt over. Å trene fram en hest som er blant de tolv beste i Europa er stort, sa han til Equus media etter løpet.

Med andreplassen på Solvalla lørdag, kunne Max Brady plusse på 75 000 svenske kroner på premiekontoen sin. Under finalen i Finland den 12. oktober står det imidlertid om nye 2 millioner kroner.