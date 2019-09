Varsler om vanskelige kjøreforhold på fjelloverganger

Nyheter

Det er meldt til dels store mengder nedbør fra og med mandag denne uken, og vinterværet vil fortsette på tirsdag.

- Det er fare for snø i fjellet over 500-600 meter. Derfor er det viktig å følge med på vær- og føremeldinger, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

På Strynefjellet kan det komme opp mot 50 milimeter nedbør mandag og tirsdag. Det betyr opp mot 50 centimeter snø. På Sognefjellet er det meldt opp mot 30 milimeter nedbør.

E136 over Lesja og Bjorli og E6 over Dovrefjell ligger også utsatt til for snøværet i fjellet. Ifølge Metereologisk Institutt spår man 1,3 til 3,4 milimeter snø på Hjerkinn fra og med mandag ettermiddag, og 2,6 til 5,5 milimeter om kvelden.

På Bjorli spås det 9,6 til 23,5 milimeter nedbør i form av kraftig snø fra og med mandag kveld, og frem til tirsdag morgen.

Statens vegvesen er dermed bekymret for at det kan bli svært vanskelige kjøreforhold i fjellet.

- Jeg vil si det så sterkt at folk bør la bilen stå i stedet for å kjøre flere av fjellovergangene mellom øst og vest, sier Stensrud.

- Hvis folk må kjøre bil er det vinterdekk som gjelder. Sommerdekk over 600-700 meter kan skape farlige situasjoner og kaos på fjellovergangene, legger han til.

Det kan også bli aktuelt å stenge noen av de overnevnte fjellovergangene ifølge Statens Vegvesen.