Brudd mellom Dovrelista og Dovre Ap

Nyheter

Både Senterpartiet, Dovrelista og Arbeiderpartiet endte opp med fem representanter hver i det kommende kommunestyret, mens Høyre fikk to. Flere av partiene har signalisert at de er interessert i et samarbeid, og særlig har spenningen rettet seg rundt et eventuelt samarbeid mellom kommunevalget store vinner, Dovrelista, og Dovre Arbeiderparti.