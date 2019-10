Fikk verdifull gave

Nyheter

Gaven er en brystkompresjonsmaskin, en såkalt Lucas 3, som er verdifull så vel i overført betydning, som rent økonomisk. Dette er ikke standardutstyr i ambulanser, og av Innlandets 26 stasjoner, er det slett ikke alle som har en slik. Nå har imidlertid stasjonen på Dombås fått en, takket være initiativ fra Lesjaskog bygdekvinnelag og pengestøtte fra Ambulanselaget Lesja/Lesjaskog.

Ambulanselaget sikret gaven

Seksjonsleder for Nord-Gudbrandsdalen, Anita Sletten Nuvstad, forteller at ideen til gaven kom opp under et førstehjelpskurs på Lesja, der instruktør Oddbjørg Bøe fortalte Laila Brøste i bygdekvinnelaget at de savnet nettopp en slik maskin på stasjonen. Brøste mente at dette måtte la seg gjøre å skaffe til veie, selv om hun et øyeblikk ble i tvil, da hun hørte at maskinen kostet over 125 000 kroner.

- Vi søkte midler mange steder, og ambulanselaget var så positive til ideen at de ga hele beløpet, forteller hun.

Frigjør to hender

Avdelingssjef for ambulansene ved Sykehuset Innlandet, Ingvild Grønnerud, tok imot gaven, sammen med seksjonslederen, og takket så mye for det viktige bidraget.

- Denne er viktig for oss. Et godt hjelpemiddel både for innbyggerne og de ansatte ved stasjonen, sier hun.

Maskinen utfører brystkompresjoner automatisk, sikrer gode og dype kompresjoner og frigjør dermed to hender ved en akutthendelse. Den kan også benyttes under transport, noe som er særlig viktig i områder med lang reisevei til sykehus.