Lover storbonus om toget er i rute

Nyheter

Britiske Go- Ahead og svenske SJ, som overtar driften fra Vy, kan få henholdsvis 30 millioner og 40 millioner i bonus fra den norske staten om alt går på skinner det første driftsdøgnet.

Søndag 7. juni 2020, da overtar SJ togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. Avtalen gjelder ut 2030. Go Ahead skal drive Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen i ti år fra 15. desember i år.

– Hele jernbanereformen handler om å få mer tog for pengene. Denne oppstartsbonusen skal være en drahjelp for at alt skal gå på skinner når selskapene overtar driften fra Vy, sier direktør Hans Henrik Kristensen i Jernbanedirektoratet til NRK.

Oppstartbonusen kommer i tillegg til de 1,5 milliardene og 1,24 milliardene henholdsvis Go-Ahead og SJ får av staten for å drifte jernbanestrekningene i ti år.

I tillegg til oppstartbonus kan både Go Ahead og SJ Norge få flere titallsmillioner årlig i bonus dersom de scorer høyt på kundetilfredshet og får økt trafikk.