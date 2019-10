Martin (17) diggar Lesjaskog og tradisjonshandverk

Nyheter

Brenning av tjæremile i Bygningshistorisk park markerer tradisjonen tru starten på eit nytt skuleår ved Hjerleid. Når røyken stig over tretoppane ved Rudiåa, er det eit teikn på at edle dråpar er i kjømda. For Riksantikvaren og andre som har omsut viktige trebygningar, er det nemleg berre milebrent tjære som dug. Ikkje rart at Martin og hans klassekameratar passa mila som smedar. Rett temperatur er alfa og omega.