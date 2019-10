Hvem har gjort dette?

Nyheter

– Vi ser på hærverket som alvorlig, og vi har vært i kontakt med politiet, sier Njål Nyløkken i fotballgruppa i Dombås IL.

Han ønsker tips om hvem som står bak dette.

Hendelsen er ikke anmeldt per nå, fotballgruppa sier at det kan skje dersom de ikke kommer til en minnelig løsning med dem som har gjort det.

– Vi er også interessert i tips. Dersom den som har gjort det føler for å stå fra er det bare å ta kontakt, sier Ingrid Tøndel ved lensmannskontoret på Dombås.

Nyløkken sier at dette ble oppdaget tidlig torsdag morgen, og at det må ha skjedd etter at siste fotballtrening ble avsluttet på Myra onsdag kveld.

I 2016 ble gressmatta på Dombås påtent. Det er ikke lenge siden hele bana måtte ordnes på nytt. Nyløkken sier at det ikke ser ut som det er store skader av bilkjøringen, men noe skader har det blitt.

– Torva er dratt opp noen steder, så det blir en del arbeid med å sette den i stand igjen.