Dovrelista trenger støttespillere

- Valget i Dovre kommune ga tre sterke signal. Velgerne ønsker endring i Dovrepolitikken, de ønsker Dovrelistas ordførerkandidat [Guri Ruste] som ordfører (hun fikk flest personstemmer og slengere) og de ønsker bedre utredning av skolestruktursaken, sies det i pressmeldingen.

Dovrelista hevder de kan gi velgerne dette, men at de trenger støttespillere etter bruddet med Arbeiderpartiet ble offentliggjort tidligere denne uken.

- Vi har vært i sonderinger med Arbeiderpartiet, og har fått beskjed om at de ikke ønsker å gå i forhandlinger med oss. Vi har gitt Ap følgende signal, om at den viktigste saken for Dovrelista nå er å få utsatt skolestruktursaken for å få utredet flere mulige alternativer, samtidig er økonomi og næringspolitikk viktig, står det i pressemeldingen.

Dovrelistas Magne Botten holder kortene tett til brystet om et eventuelt samarbeid med Dovre Høyre eller Dovre Senterparti, og ønsker ikke å kommentere om det har vært vurdert.

- Dovrelista er villige til å forhandle om alle posisjoner inklusive ordfører. For oss er politiske saker viktigere enn posisjoner. Som ansvarlige politikere ønsker Dovrelista et samlende og godt samarbeidsklima i Dovrepolitikken, sier Botten.