Etter to år og 160 dugnadstimar vart den nye sykkelstien over fjellet endeleg opna

Nyheter

Ordførar i Dovre, Oddny Garmo, sto for opninga av den nye sykkel- og skitraseen saman med leiar for Skogsætrin velforeining, Ellen Eckhoff Planke. Etter to år med dugnadsinnsats og pengeinnsamling sto den 5 kilometer lange løypa ferdig for om lag ein månad sidan.