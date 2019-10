Senterpartiet beheld både ordførar og varaordførar i Lesja

Nyheter

Styra og forhandlingsutvala i dei to parti kom denne veka til einigheit om fordeling av ulike posisjonar for den kommande kommunestyreperioden, kan leiar for Lesja Senterparti, Jo Mosenden melde om i ei pressemelding fredag ettermiddag.

- Lesja Senterparti hadde i forkant av dette samtalar med Lesja Høgre, men Høgre sitt ønskje om ein felles politisk plattform var ikkje foreinleg med SP sin politikk. Lesja Senterparti er opptatt av at politikken og sakane skal gjenspegle valet; noko vi ser at avtala med Lesja Arbeiderparti i mykje større grad gjer. Det er no dei to største parti, og dei to parti med klart størst framgang i valet, som har inngått avtale; noko begge partia meiner speglar veljarane sine ønskje på ein god måte, seier Mosenden.

Det er ikkje ei avtale om ein felles politisk plattform, men kun om fordeling av posisjonar.

- Begge partia er opptekne av at alle skal stå fritt i kvar enkelt sak, og at det er sakene og dei gode politiske diskusjonane som skal vere i fokus, fortsett Mosenden.

I hovudtrekk er fordelinga slik: