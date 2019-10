Dombås storspilte mot Brøttum

Nyheter

Det var duket for et skikkelig storoppgjør på Snipen stadion, mellom Dombås og Brøttum, som begge har vunnet sine avdelinger. Allerede i løpet av første omgang sikret imidlertid Dombås seg et overtak og gikk til pause 2-0.

- Full tenning fra start

I andre omgang fortsatte det lokale laget å holde trykket, og fikk plassert nye fire mål i motstanderens nett, samtidig som de holdt eget mål fritt. Sluttresultatet ble dermed 6-0 i Dombås’ favør. Lagkaptein Kenneth Dalum strålte etter at seieren var et faktum.

- Vi har gledet oss til denne kampen lenge. Brøttum er et sterkt lag, som har scoret hele 121 mål i serien, og i dag holder vi dem altså i null. Dette var fantastisk artig, sier han, og forteller at Dombås hadde full tenning fra start.

- Alle mann gir 110 prosent i hver eneste duell. Når man møter gode lag, som i dag, skjer det noe i hodet, utdyper han.

Over 200 tilskuere bivånet dagens triumf på Snipen stadion. Målscorere var Menkem Belay (2), Olav Stavheim Dalum, Ruben Kjelshus, Erlend Halgunset og Martin Høie.

Om 14 dager møter Dombås Vang på bortebane. Vinner de også denne kampen, er de klare for finale i kretsmesterskapet.