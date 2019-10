Spenning i forkant av medlemsmøtet til Dovre Ap i kveld

Nyheter

Under medlemsmøtet på Jetta kafeteria vil medlemmene i Dovre Ap kunne stemme over et eventuelt samarbeid med Dovre Sp. Styre- og forhandlingsleder Frode Faksvåg bekrefter overfor Vigga at medlemmene vil få forelagt et helt konkret forslag, inkludert fordeling av posisjoner partiene imellom.