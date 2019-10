Tirsdag sendes rapporten fra referansegruppa - den har et tydelig budskap

Nyheter

Folkeaksjonen for bevaring av Nortura Otta er en «grasrotbevegelse» som inviterer til en støttemarkering i Parken, Otta, lørdag 19.oktober. Ideen bak folkeaksjonen er å vise et bredt engasjement i regionen for å vise at innbyggerne støtter opp om anlegget og vil vise omverden at innbyggerne i Gudbrandsdalen «slår ring» om anlegget.