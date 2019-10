10 kommuner i Gudbrandsdalen samles for å vise sin motstand mot kraftutvalgets forslag

Nyheter

Kommunene i Gudbrandsdalen kan miste over 100 millioner kroner i kraftinntekter dersom forslaget fra kraftutvalget går gjennom.

- Forslaget fra utvalget er meget frekt og historieløst. Nå må vi bruke alle våre krefter på å få satt en stopper for at forslaget blir vedtatt, sier ordførerne Bjarne Eiolf Holø i Lom og Rune Støstad i Nord-Fron i en pressemelding.

Samles om felles uttalelse

Tidligere denne måneden la Per Sanderrud fram kraftutvalgets forslag, som foreslår blant annet å fjerne alle de kommunale ordningene for 175 distriktskommuner som har avstått naturressuser til Vannkraft.

- Dette vil være tidenes distriktsran og det er en krigserklæring mot distriktkommunene. Dette er en dramatisk situasjon og dersom forslaget går gjennom vil det ramme velferdstilbudet for mange i Gudbrandsdalen. Vi ønsker å markere alvoret i situasjonen ved å samles til felles kommunestyremøte, sier Holø og Støstad.

Det felles kommunestyremøtet skal arrangeres på Vinstra den 4. desember, og samler kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer om en felles uttalelsekraftutvalgets forslag.

Omfattende møte

I tillegg til nesten 200 kommunestyrerepresentanter kommer det folk fra både LVK, Energi Norge og fra energiselskapene i Gudbrandsdalen.

- Både næringen selv og vi som kraftkommuner reagerer sterkt på forslaget. Derfor ønsker vi også å utarbeide en felles høringsuttalelse fra kommunene og energiselskapene i regioen. Forslaget er et alvorlig brudd på en over 100 år gammel samfunnskontrakt. Vi kommer aldri til å akseptere at dette forslaget blir vedtatt. Alle kommunene som er forespurt er positive til initiativet og vi håper alle 10 blir med, sier Holø og Støstad.