– Nå må folket slå ring

Folkeaksjonen for bevaring av Nortura Otta er en «grasrotbevegelse» som inviterer til en støttemarkering i Parken, Otta, lørdag 19. oktober. Ideen bak folkeaksjonen er å vise et bredt engasjement i regionen for å vise at innbyggerne støtter opp om anlegget og vil vise omverden at innbyggerne i Gudbrandsdalen «slår ring» om anlegget.

Ingen arbeidsplasser å miste

– Vi håper at folket i Nord-Gudbrandsdalen kjenner sin besøkelsestid. Vi har ingen flere arbeidsplasser å miste, sier Arne Manger fra Lesja.

Han er en av dem som er med i aksjonsgruppa for Folkeaksjonen for bevaring av Nortura Otta.

I løpet av året skal Nortura bestemme seg for om det er kroken på døra for anlegget på Otta. Det er ikke mange år siden sist nedleggingsspøkelset truet, nå måtte kampen mot nedlegging i gang på nytt.

Manger mener Nortura må se verdien i den strategiske plasseringen for Nortura på Otta.

Buss for alle

Manger sier dette er et initiativ fra hele folket i regionen, ikke bare fra bøndene.

– Under markeringen i Parken på Otta blir et appeller fra både reiseliv, politikere og handelsstand. Anlegget på Otta har stor betydning for alle, sier Manger.

Han sier at det skal settes opp buss tur-retur fra Otta til Bjorli denne dagen, for at flest mulig skal kunne komme til markeringen og vise Norturas styre hva folket i Gudbrandsdalen mener om saker.

Flytteplaner

Det var i mai i år det ble kjent at Nortura vurderer å avvikle driften på anlegget på Otta. Fabrikken på Otta slakter og skjærer storfekjøtt, Nortura vurderer å samle dette på anlegget de har på Rudshøgda. Ifølge Norturas nettsider har fabrikken i Gudbrandsdalen 70 årsverk, og det slaktes og skjæres i overkant av 4700 tonn årlig.

Mange vurderer ny kontakt

Bjørn Magnus Tordhol er kretsleder for Nortura-eiere i Lesja og Dovre, og sitter i referansegruppa som tirsdag i neste uke skal sende inn sin rapport til administrasjonen i Nortura.

Gruppa ble satt ned i etterkant av medlemsmøtene som var på Otta på forsommeren. Representanter fra hele Gudbrandsdalen, Ottadalen og Østerdalen er med. I tillegg har de med seg kretsledere fra Toten og Stryn.

– Rapporten vil leverer vil si noe om hva Nortura kan forvente i tilførselsvikt dersom anlegget på Otta blir lagt ned, sier Tordhol.

Han vil ikke komme med tall, men sier det i verste fall vil kunne merkes betydelig.

To hatter

Han sier det i prosessen har vært utfordrende å skulle jobbe med to hatter på seg.

– Den ene hatten er som eier i Nortura, der man hele tiden skal tenke det beste for konsernet. Den andre hatten er lokal, med ønske om å verne eget anlegg, sier han.

Tordhol sier at ønsket om å verne slakteriet på Otta ikke er bare fordi det er lokalt, men på grunn av kvalitetene som er her og at de ikke ser de store innsparingene.

De har hatt kontakt med administrasjonen i Nortura underveis i arbeidet, og har hatt mulighet til å spørre underveis. Flere av medlemmene i referansegruppa har også vært i kontakt med noen av styremedlemmene, som til slutt skal ta den endelige avgjørelsen.

God prosess

– Håpet er at de med rapportene som kommer inn skal kunne ta en mest mulig faktabasert avgjørelse. Den sier noe om stemningen i Nord- og Midt- Gudbrandsdalen. Når avgjørelsen blir gjort skal vi være trygge på at vi har gjort det vi kan, sier han.

Tordhol mener det har vært en bra prosess.

– Det kan kanskje virke som det er stor avstand for andre, men ikke for oss som sitter nærme og ser, sier han.

Det ble sendt ut informasjonsbrev til medlemmene fredag, som sier noe om prosessen.

Nortura har satt en foreløpig frist til 15. oktober for innsendelse av rapporter og informasjon. Tordhol sier det ikke er noe hastverk, da det viktigste er at de har informasjonen de trenger. Etter det skal administrasjonen arbeide fram et forslag til styret.