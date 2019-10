SJ garanterer flere avganger på Dovrebanen

Nyheter

I 2021 innfører svenskene tilnærmet to-timersfrekvens på Dovrebanen. Dermed får Dombås seks avganger mot Trondheim og seks avganger mot Oslo daglig. I dag er det fire avganger i begge retninger. Det er avisa OPP som kommer med nyheten etter et møte mellom SJ-ledelsen, oppdalspolitikere- og administrasjon og fylkespolitikere fra Trøndelag i Oppdal mandag. Oppdalingene kan i tillegg glede seg over at pendlertoget fra Oppdal til Trondheim i ukedagene fortsetter. SJ har forslag om at det skal gå tog fra Oslo klokka 05.50, 08.02, 09.55, 14.02, 18.02 og 23.06. Fra Trondheim har de forslag om avganger klokka 05.50, 08.18, 10.20, 13.30, 15.29, 18.04 og 23.20.SJ skal over sju banestrekninger allerede 7. juni 2020, blant annet Raumabanen og Dovrebanen. Det første halvannet året blir det kun mindre justeringer av togtilbudet, da SJ skal overta det eksisterende tilbudet Vy leverer i dag. Det er fra desember 2021 svenskene lover flere tog.