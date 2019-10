Nyheter

Daglig leder i Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap, Pål Sverre Andgard, er positivt overrasket over hvor fort norddølene har adaptert til plastsorteringen.

– Jeg hadde ikke trodd vi skulle blir så flinke, i alle fall ikke så fort, smiler han.

Bare halvannet år etter at ordningen ble innført, er Nord-Gudbrandsdalen over landsgjennomsnittet på plast- sortering.

Riktige sekker

Andgard forteller at det er lite feilsortering å se, men minner om at det er viktig at man bruker riktig sekk.

– Man må bruke de gjennomsiktige NGR-sekkene. Om man bruker andre sekker, kan vi ikke ta avfallet inn i vår avfallsstrøm for husholdningsplast, utdyper han.

I disse dager blir det levert ut både blanke sekker for plastavfall, samt de vanlige grå til restavfallet, til alle husstander.

– Ekstra sekker får man, dersom det er behov for det. De kan hentes både på miljøstasjonen og på kommunehuset, sier han.

Men fortsatt gjelder det at dersom man må bruke veldig mye energi på å få plasten ren, så er det like greit å kaste den i restavfallet.

Flinke folk

Andgard forteller videre at de i juli startet en ny ordning for mottak av hardplast, altså plaststoler, akebrett og liknende, som ikke skal kastes i sekkene. Dette kan leveres i egen container på miljøstasjonen.

– Generelt er folk flinke til å benytte miljøstasjonene. Vi merker økt trafikk fra både fastboende og hyttefolk, sier Andgard.

Han registrerer at det har vært reist spørsmål rundt hvorvidt plasten som sorteres virkelig går til gjenvinning, og kan berolige de som lurer.

– Grønt Punkt Norge administrerer ordningen her i landet, og de kan dokumentere at avfallet blir levert til sorteringsplassene, og deretter videre til gjenvinning, sier han.

Så selv om gjenvinningskapasiteten i Europa for øvrig er for liten, blir den norske plasten gjenvunnet og avfallsstrømmen kan spores.

– Det nytter å sortere, slår Andgard fast.