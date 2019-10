Norsk melkeproduksjon må nedskaleres med om lag 100 millioner liter

Nyheter

I januar 2016 vedtok Stortinget et bortfall av all eksportstøtte, som en følge av WTO-avtalen. Fra 1. juli 2020 vil det ikke bli utbetalt eksportstøtte til Jarlsbergosten, og rundt 100 millioner liter melk blir overflødig i det norske markedet.

I jordbruksoppgjøret 2019 ble jordbruket å regjeringen enige om å utarbeide et opplegg for hvordan nedskaleringen skal gjennomføres høsten 2019 med opprinnelig frist 1. oktober. Nedskaleringen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstall og oppkjøp av melkekvoter.

De to partene har gjennom høsten vært i prosess om hvordan reduksjonen i melkeproduksjonen skal bli gjennomført. Regjeringen og Norsk Bondelag kom i dag til enighet om at det skal gjennomføres et ekstraordinært oppkjøp av produksjonskvoter på 40 millioner liter. Det resterende volumet tas ut ved å redusere kvotene på alle bruk.

Bidrar med 200 millioner

Ifølge departementet er enigheten basert på at staten bidrar med 200 millioner kroner over statsbudsjettet for 2021 til et oppkjøp på 40 millioner liter, noe som vil gi en vesentlig reduksjon i omsetningsavgiften for aktive produsenter, sammenlignet med forutsetningene som lå til grunn fra jordbruks-avtalen i vår, hvor det var forutsatt fullfinansiering med omsetningsavgift.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier i en pressemelding at hun er glad for enigheten med bondelaget, og påpeker at nedskaleringen er en meget krevende situasjon for næringen, men at bidraget over satsbudsjettet letter overgangen til en melkeproduksjon tilpasset hjemme­markedet.

Departementet opplyser også om at prosessen med å finne gode løsninger for nedskalering har foregått siden 16. august i år.

Trakk seg fra forhandlinger

Norsk Bonde- og Småbrukerlag (NBS) trakk seg tirsdag denne uken fra forhandlingene.

– Det tilbudet som vi fikk fra staten gir ikke grunnlag for Norsk Bonde- og Småbrukarlag til å være med på å sluttføre forhandlingene, sier Kjersti Hoff, leder i NBS i en pressemelding.

Hun sier videre at et produksjonskutt på 100 millioner liter vil gi svært store utslag for det norske jordbruket og frykter at enkelte bruk vil bli urimelig hardt rammet.

– Jeg beklager at Småbrukarlaget valgte å forlate forhandli­ngene. Dette er en helt spesiell situasjon hvor alle må dele på ansvaret og kostnaden i overgangen til en ny normalsituasjon for norske melkebønder. Jeg er glad for at Bondelaget tok ansvar. Det letter byrden for hele næringen, sier Bollestad.